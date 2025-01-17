وسام أبو علي يقود قائمة الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

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أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قائمة الأحمر لمباراة ‏أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ضمن ‏منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في السادسة مساء غدًا السبت على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن المتصدر، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقيا.