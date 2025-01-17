تقرير عبري: تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين يبدأ عصر الأحد

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، بأن تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين سيبدأ عصر الأحد المقبل، بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأوضحت القناة أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة سيبدأ في الساعة 16:00 بتوقيت إسرائيل، وفقًا لوكالة الأناضول.

تشمل المرحلة الأولى من عملية التبادل التي ستستمر 42 يومًا، إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا على 7 دفعات، حيث تبدأ الدفعة الأولى يوم الأحد وتشمل 3 أسرى.

ورغم ذلك، لم يصدر تأكيد رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن موعد بدء تبادل الأسرى، كما لم يصدر بيان رسمي من حركة حماس حول ذلك، ومن المقرر أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" اليوم الجمعة على الاتفاق، ومن ثم الحكومة الإسرائيلية الموسعة.

وفور المصادقة على الاتفاق، ستنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل، لإفساح المجال أمام الإسرائيليين للاعتراض أمام المحكمة العليا، التي عادة ما ترفض الاعتراضات ضد الأسماء المدرجة في عمليات تبادل الأسرى.

بالتزامن مع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، من المتوقع أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد.

في المقابل، أفادت مصادر طبية لشبكة الجزيرة نت بأن 18 فلسطينيًا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة. وارتفع إجمالي الشهداء في غزة إلى 101 منذ إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مساء الأربعاء، بينهم 27 طفلًا و31 سيدة.