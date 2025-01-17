وزيرة التضامن تشيد بالمبادرات المبتكرة المعتمدة على العلوم والتكنولوجيا

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا البوم، مع النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “عين”، لاستعراض قطاعات عمل المؤسسة في مجالات التنمية المختلفة ودعم المبادرات المختلفة التي تعمل عليها المؤسسة خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء، أشادت الوزيرة بالمبادرات المبتكرة التي تتبناها المؤسسة والتي تعتمد على العلوم والتكنولوجيا لتقديم حلول عملية للمشاكل المجتمعية، مؤكدة أن هذه البرامج تتماشى مع رؤية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المبادرات لما لها من أثر إيجابي على تحسين حياة المواطنين، خاصة في المجالات تنمية وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ومن جانبها، أعربت البزار عن تقديرها لدعم وزيرة التضامن الاجتماعي للمؤسسة، مشيرة إلى أن التعاون مع الوزارة يشكل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف مشتركة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين باستخدام حلول تكنولوجية مبتكرة.

كما أكدت التزام المؤسسة بمواصلة العمل لتحقيق أثر مستدام يعزز من دور الابتكار في التنمية المجتمعية.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

يشار إلي أن مؤسسة “عين” تمثل نموذجًا رائدًا في الابتكار المجتمعي، وتم تأسيسها تكريما لاسم الراحلة المهندسة عبير الحلو، التي كانت مسؤولة عن الملف التكنولوجي بوزارة التضامن الاجتماعي قبل وفاتها في عام 2022.

وساهمت في العديد من مشروعات التحول الرقمي بالوزارة علي رأسها قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية، وتركت إرثًا مشرفًا وسيرة عطرة، وتعكس جهود المؤسسة استمرارية الأثر الإيجابي الذي قدمته خلال مسيرتها المهنية.