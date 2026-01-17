الممثل السامي لغزة في مجلس السلام: تقليل الفترة الانتقالية لأقصر مدة ممكنة من مصلحة الجميع

قال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام ملادينوف، إن قرار مجلس الأمن رقم 2803 ينص على فترة انتقالية في قطاع غزة، تُدار فيها غزة من قبل لجنة فلسطينية.

وأضاف ملادينوف، خلال لقاء لشاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت: «نأمل في نهاية الفترة الانتقالية وبعد إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية، بأن تبدأ المفاوضات من جديد، ولكننا اليوم لا نزال في المراحل الأولى وبداية هذه العملية».

وأوضح أن مجلس الأمن حدد فترة انتقالية في قطاع غزة مدتها عامان، مضيفًا: «أما ما إذا كانت ستبقى عامين أو تحتاج إلى وقت أطول، فهذا يعتمد على الظروف على الأرض، ومن المبكر جدًا الجزم بذلك».

وأعرب عن اعتقاده بأن «تقليل الفترة الانتقالية لأقصر مدة ممكنة يصب في مصلحة الجميع»، مشددًا على أهمية تولي لجنة التكنوقراط مسئولياتها المدنية والإدارية والأمنية عبر جميع أنحاء قطاع غزة، لتمكينها من العمل بشكل فعّال.

وذكر أن «دور المجلس قائم على تقديم الدعم للجنة وتوجيهها ومساعدتها، والعمل أيضًا مع الوسطاء ومع جميع الأطراف المعنية لتهيئة الظروف التي تسمح للجنة بتولي مسئولياتها في قطاع غزة».

وشدد الممثل السامي لغزة في مجلس السلام ملادينوف، على أن هذه العملية لن تكون بالأمر السهل، قائلًا: «ستكون هذه المهمة معقدة، وستتطلب قدرًا كبيرًا من التنسيق؛ نظرًا لكثرة الأطراف المعنية التي يجب أن تعمل معهم».