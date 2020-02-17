اعتقال 12 شخصا في ألمانيا للاشتباه في صلتهم بمجموعة يمينية متطرفة

أعلن النائب العام الفيدرالي بألمانيا في بيان رسمي اليوم الاثنين، عن اعتقال 12 شخصا للاشتباه في كونهم أعضاء بمجموعة يمينية متطرفة، قائلا إنهم سيمثلون أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الدستورية الألمانية.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن النائب العام كان قد أعلن يوم الجمعة، الماضي عن اعتقال أربعة أشخاص مشتبه في تأسيسهم "منظمة إرهابية" في سبتمبر الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن المجموعة المشتبه بها كانت تخطط لتنفيذ هجمات تستهدف "سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين"، حيث قال النائب العام إن هذه المجموعة تعتزم "خلق حالة حرب أهلية" في ألمانيا، موضحة أن الثمانية الآخرين اعتقلوا للاشتباه في تمويلهم المجموعة، وجلب الأسلحة والمشاركة في الهجمات المخطط شنها مستقبليًا".

وكانت الشرطة الألمانية قد أجرت الجمعة الماضية عمليات تفتيش مبان تابعة للمشتبه بهم في 13 موقعا في ست ولايات مختلفة في ألمانيا، قائلا إن هذه العمليات أسفرت عن جلب أدلة كافية أمام السلطات؛ ما يمكنها من إصدار أمر اعتقال رسمي بحق المشتبه بهم.

يذكر أن تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2019 أفاد بأن إرهاب اليمين المتطرف شهد زيادة بنسبة 320% في غرب ألمانيا على مدار السنوات الخمس الماضية.