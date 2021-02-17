نيوزيلندا تخفف قيود كورونا على أكبر مدنها بعد إغلاق لثلاثة أيام

من المقرر أن يتم تخفيف القيود المرتبطة بالسيطرة على فيروس كورونا في أكبر مدن نيوزيلندا اليوم الأربعاء، وذلك بعد ثلاثة أيام من الإغلاق.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إنه بدءا من منتصف الليل (1100 بتوقيت جرينتش) سيتم تخفيف القيود على أوكلاند، وسيتم إعادة فتح المدارس والشركات.

وسيكون باستطاعة الأشخاص التجمع إلى حد 100 شخص بدلا من 10، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بشكل صارم.

وبالنسبة لبقية نيوزيلندا، سيتم رفع جميع القيود.

وقال المدير العام للصحة آشلي بلومفيلد، في مؤتمر صحفي ، إنه تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء ، وجميعها مرتبطة بالحالات الثلاث الأصلية داخل أسرة واحدة مما أجبر أوكلاند على الإغلاق يوم الاثنين.

وسجلت البلاد بشكل إجمالي 1984 إصابة بكورونا، بينها 49 حالة نشطة وإجمالي 26 وفاة.