وزيرا خارجية أمريكا وقطر يؤكدان الحاجة الملحة لتخفف روسيا من حدة التوترات

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هاتفيا مجموعة من القضايا الدولية والثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن استمرار تهديد روسيا لأوكرانيا والحاجة الملحة إلى أن تخفف روسيا من حدة التوترات كان من بين القضايا التي ناقشها الوزيران خلال المكالمة.

ومن جانبه، توجه وزير الخارجية الأمريكي بخالص الشكر لقطر على استعدادها للمساعدة في النقل الآمن لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين والشركاء الأفغان خارج أفغانستان.