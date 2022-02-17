السعودية: السماح بأداء الحج لفئتين فقط من غير السعوديين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة"، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام" وفقا لصحيفة "عكاظ اونلاين".

وحول طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح لضيوف الرحمن لأداء الفريضة سواء من داخل السعودية أو من خارجها، أكدت "الحج والعمرة" أنه سيتم إعلان كل التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

واقتصر موسم الحج العام الماضي على 60 ألفا فقط من المواطنين (السعوديين) والمقيمين داخل المملكة، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار الجائحة.