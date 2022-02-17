واشنطن تؤكد طرد روسيا نائب السفير الأمريكي في موسكو

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي في موسكو، بارت جورمان.

وقالت الخارجية الأمريكية إنه ليس هناك سبب لتصرف روسيا، ونحن ننظر إلى هذا بوصفه خطوة تصعيدية وندرس رد فعلنا عليها".

وأضافت الوزارة أن جورمان يحمل تأشيرة سارية وأنه موجود في روسيا منذ أقل من ثلاثة أعوام، ولم تنته فترة عمله بعد.

وطالبت الحكومة الأمريكية روسيا "بإنهاء الطرد غير المسبب لدبلوماسيين وموظفين أمريكيين"، مشيرة إلى أن توافر الموظفين الدبلوماسيين اللازمين للبلدين أصبح أكثر أهمية من أجل تسهيل التواصل بين الحكومتين في ظل الوضع الراهن.

وفي رد على سؤال عن هذا الموضوع، أكدت الخارجية الأمريكية أن جورمان ترك منصبه الأسبوع الماضي لكن الوزارة لم توضح لماذا تم التأخر في إعلان هذا الأمر لبضعة أيام.

يشار إلى وجود خلاف طويل الأمد بين الولايات المتحدة وروسيا حول الأطقم الدبلوماسية.

وكان السفير الروسي في أمريكا، اناتولي انتونوف، شكا مؤخرا من اضطرار 27 دبلوماسيا روسيا وعائلاتهم إلى مغادرة الولايات المتحدة نهاية يناير الماضي وأشار إلى سحب تصاريح من أزواج دبلوماسيين وعدم منح تأشيرات لأولادهم.

كان انتونوف أعلن على فيسبوك نهاية الشهر الماضي أن بلاده سترد على هذه الخطوة لكنه لم يحدد ما ستفعله روسيا.

وكانت واشنطن طردت في أبريل 2021 عشرة دبلوماسيين روس كرد فعل انتقامي على هجمات إلكترونية منسوبة لروسيا واتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفي أعقاب ذلك فرضت موسكو حظر دخول إلى الأراضي الروسية بالنسبة لممثلين رفيعي المستوى للحكومة الأمريكية.