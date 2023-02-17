جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا لداعش

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم إرهابي في منطقة كالوجا الروسية، حيث خطط عناصر تنظيم "داعش" لتفجير خزانات وقود ومواد تشحيم في معمل كيماويات.

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط عمل إرهابي في منطقة كالوجا خطط له مواطنان ينتميان إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) من جمهوريات منطقة آسيا الوسطى باستخدام عبوة ناسفة ذاتية الصنع واستخدام مخاليط حارقة لتفجير خزانات الوقود ومواد التشحيم في مؤسسة للصناعات الكيماوية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

كانت الأجهزة الأمنية في روسيا قد أعلنت عن إحباط 200هجوم إرهابي في الفترة من 2010 وحتى بداية عام 2022؟

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.