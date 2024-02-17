صحة غزة: الاحتلال اعتقل عددا كبيرا من طاقم مجمع ناصر الطبي في خان يونس

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا كبيرا من إدارة وطواقم مجمع ناصر الطبي، وهم على رأس عملهم يؤدون واجبهم المهني الإنساني في علاج الجرحى والمرضى».



ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، أن «إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال عدد كبير من إدارة وكوادر مجمع ناصر الطبي هو جريمة حرب واستهتار بحياة المرضى والجرحى الذين هم بأمس الحاجة الى الرعاية والعلاج المباشر».



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته اعتقلت 100 شخص كانوا بداخل مجمع «ناصر» الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن «مقاتلي الفرقة 98 يواصلون عملهم في منطقة خان يونس».



وأضاف المتحدث أن «الجيش الإسرائيلي اعتقل، حتى الآن، نحو 100 شخص مشتبه بهم في نشاط إرهابي داخل مستشفى ناصر».



واقتحم الاحتلال الخميس الماضي، مجمع «ناصر» الطبي، بزعم أن لديه معلومات استخبارية موثوقة تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن إسرائيليين بداخله.



فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قسم العظام في المجمع، ما أدى إلى مقتل أحد المصابين وإصابة العديد من المرضى.