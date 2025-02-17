الصين: تراجع خطير في الموقف الأمريكي بشأن تايوان

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن استيائها إزاء نسخة معدلة لنشرة حقائق صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، حُذِفَ منها سطر يعبر عن معارضة الولايات المتحدة لاستقلال تايوان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جيو جياكون، إن الولايات المتحدة "تراجعت بشكل خطير" عن موقفها بشأن تايوان، وأرسلت رسالة خاطئة إلى القوى الانفصالية في الجزيرة.

وأضاف جيو، ردا على سؤال بشأن التعديل، خلال إحاطة إعلامية يومية: "نحث الولايات المتحدة على التوقف عن تشجيع ودعم استقلال تايوان وتجنب إلحاق المزيد من الإضرار بالعلاقات الصينية - الأمريكية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

يُذكر أن مضيق تايوان هو ممر مائي ضيق يفصل جزيرة تايوان عن الساحل الشرقي للصين.

وحذفت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، عبارة "لا نؤيد استقلال تايوان" من ورقة الحقائق التي تتناول علاقات أمريكا مع الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتُنشر على موقع الوزارة الإلكتروني.

ورحبت حكومة تايوان، بالخطوة رغم أن بيانا اليوم الاثنين، لم يشر إلى هذا التغيير في الصياغة بشكل محدد.

وقالت الحكومة التايوانية: "لاحظت وزارة الخارجية التايوانية أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت بتحديث صفحة (الوضع الحالي للعلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان) بصيغة إيجابية وودية تجاهنا، مما يعكس الشراكة الوثيقة والودية بين تايوان والولايات المتحدة".

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الخارجية الأمريكية بحذف العبارة، فقد قامت بذلك في مايو 2022، لكنها أعادتها بعد بضعة أسابيع عقب احتجاج قوي من الصين.

وليس من الواضح السبب الذي دفع وزارة الخارجية لتغيير الصياغة مرة أخرى، وما إذا كان ذلك يشير إلى أي تغيير في السياسة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.