محافظ أسوان يكلف بإغلاق حركة الملاحة النهرية بسبب سوء الأحوال الجوية

كلف المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، المسئولين برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع المتغيرات المناخية المختلفة التي تشهدها المحافظة، حيث أغلقت الجهات المختصة حركة الملاحة النهرية بصورة تامة بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر؛ نظرا لتقلب الأحوال الجوية وشدة الرياح وضعف الرؤية.

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للتفاعل السريع مع أي أحداث طارئة، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة وأسوان - أبو سمبل البري، بالتنبيه على سائقي الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخي الحذر أثناء السير، للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

ومن جانبه، أوضح المهندس بحري سامي البربري، مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، أنه تم التنبيه على كل الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحي، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية، نظرا لتقلب الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وشدد سامي على أنه يحظر ممارسة أي أنشطة ملاحية لأي نوع من العائمات النهرية بالنطاق والحدود الإدارية والجغرافية لمحافظة أسوان بالكامل، شاملة كامل مسطح وشواطئ بحيرة ناصر، وسيتم معاودة النشاط الملاحي مرة أخرى حال تحسن الأحوال الجوية.