إدخال 250 ألف سلة غذائية عبر قافلة زاد العزة الـ140 لدعم غزة

• واستقبال الدفعة الـ12 من الأشقاء الفلسطينيين

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الثلاثاء، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 140، حاملة أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

تضمنت القافلة نحو 253 ألف سلة غذائية، أكثر من 370 طنًا دقيق، أكثر من 585 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية، نحو 135 طنًا مستلزمات عناية شخصية، أكثر من 1,130 طنًا مواد بترولية؛ لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

وكما عزز الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، التي شملت: نحو 565 بطانية، أكثر من 5,820 قطعة ملابس شتوية، 2,120 خيمة لإيواء المتضررين.

وفي سياق متصل، تواصل فرق الهلال الأحمر المصري جهودها الإنسانية، وعلى معبر رفح من الجانب المصري، في استقبال وتوديع الدفعة الـ 12 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

ويقدم الهلال الأحمر للأشقاء الفلسطينيين حزمة متكاملة من الخدمات الإغاثية، تشمل الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، توزيع وجبات ساخنة، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.