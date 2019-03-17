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نائب الرئيس الأمريكي يؤكد تضامن بلاده مع نيوزيلندا إثر الهجمات الإرهابية

واس
نشر فى : الأحد 17 مارس 2019 - 3:29 ص | آخر تحديث : الأحد 17 مارس 2019 - 3:29 ص

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، تضامن الولايات المتحدة مع نيوزيلندا إثر الهجمات الإرهابية على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز.

وذكر بيان صادر عن مكتب نائب الرئيس أمس، أن بنس قدم تعازيه نيابة عن الشعب الأمريكي لنائب الرئيس الوزراء النيوزيلندي على ضحايا الهجمات الإرهابية الدنيئة على مسجدين في نيوزيلندا , مؤكداً تعاون الولايات المتحدة في ضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة.

وطبقا للبيان، أضاف بنس أن "أعمال الكراهية ليس لها مكان في مجتمع نيوزيلندا".


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