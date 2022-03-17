مبعوث أمريكا لليبيا يشيد بدور المجلس الرئاسي الليبي لتعزيز المصالحة

أشاد سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالدور المهم الذي يلعبه المجلس الرئاسي الليبي في الحفاظ على الهدوء وتعزيز المصالحة.

وأعرب السفير خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، عن دعمه لمقترحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة "ويليامز" بشأن تعاون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية.

وبدأ سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، زيارة للعاصمة طرابلس يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين الليبيين من المتوقع أن ترتكز على تطورات الوضع السياسي والأمني ولتأكيد الدعم الأمريكي لجهود وبرنامج عمل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني ويليامز، وللتشديد على أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار وتعزيز وقف إطلاق النار.