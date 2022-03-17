أوكرانيا تطالب دولا أخرى بأن تحول لها حقوق السحب الخاصة بها غير المستغلة في صندوق النقد الدولي

نقل موقع "آر بي سي" الإخباري الأوكراني، عن وزير المالية سيرهي مارشينكو القول إن أوكرانيا تسعى للتوصل لبرنامج خاص يسمح لدول أخرى بتحويل الجزء غير المستغل من حقوق السحب الخاصة بها في صندوق النقد الدولي، والمخصصة لمواجهة تداعيات كورونا، إلى أوكرانيا.

وقال مارشينكو، إنه بحث المقترح بالفعل مع وزراء مالية دول مجموعة السبع ومع هولندا، وأنهم جميعا أعربوا عن الاستعداد للمساعدة، مضيفا أن دولا أخرى قد تنضم إليهم.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، تجري أوكرانيا محادثات للحصول على نحو ستة مليارات دولار، تتضمن أكثر من 700 مليون دولار من البنك الدولي، وقروض ثنائية، ومساعدات مالية كلية من الاتحاد الأوروبي.

وقد تم الإعلان بالفعل عن تخصيص جزء من هذه الأموال.