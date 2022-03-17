أوكرانيا: إنقاذ 130 شخصا من تحت أنقاض مسرح الدراما في ماريوبول بعد قصفه أمس

قالت مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، رادا ليودميلا دينيسوفا، إن «إلقاء قنبلة جوية على مبنى مسرح ماريوبول للدراما، حيث كان المدنيون يختبئون من القصف الروسي، أحد أعمال الإبادة الجماعية».

وبحسب ما نشرته وكالة «إنترفاكس» الأوكرانية، مساء الخميس، أضافت النائبة الأوكرانية أن الغارة الجوية الروسية على المبنى جريمة مروعة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لإزالة الأنقاض.

ولفتت إلى إنقاذ 130 شخصا من تحت أنقاض مسرح الدراما، دون الإشارة إلى معلومات حول عدد القتلى أو الجرحى حتى الآن.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.