عضو بالتحالف الوطني: مبادرة كتف في كتف مستمرة بعد رمضان

قال محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنَّ مبادرة كتف في كتف مستمرة لما بعد شهر رمضان الكريم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة «المحور»، مساء الجمعة، أنّ تجميع أربعة ملايين كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة كتف في كتف استغرق عملا دؤوبا على مدار شهرين، مشيرا إلى أن المبادرة تراعي الأسر الأكثر احتياجا نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المزيد من المبادرات الإنسانية، لافتا إلى أن التحالف أطلق بالفعل عدة مبادرات مثل قطار الخير وستر وعافية وغيرهما.

وفي وقت سابق من اليوم، أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء لانطلاق مبادرة كتف في كتف، خلال احتفالية إطلاق المبادرة، بستاد القاهرة، وقال: "يالا بسم الله الرحمن الرحيم.. يالا بسم الله الرحمن الرحيم".

ومبادرة "كتف في كتف" الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه التحالف الوطني، وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة 300 ألف متطوع من التحالف الوطني في كل المحافظات، وبحضور جماهيري موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات احتفالية جماهيرية هي الأكبر من نوعها وينظمها التحالف الوطني تحت شعار "الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف في كتف"، بمشاركة كل مؤسساته والتي تضم 34 كيانا تنمويا تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.