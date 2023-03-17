فحص 1113 مواطنا خلال قافلة طبية بمقر مشروع النقل الداخلي في دمنهور

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، نظمت قافلة طبية مجانية بمقر مشروع النقل الداخلي في دمنهور، وتم الكشف خلالها على 1112 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 10 عيادات طبية.

وأضاف جميعة، أن أعمال القافلة شملت الكشف الطبي في التخصصات المختلفة: الباطنة والأطفال والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والعظام، وعيادة الأنف والأذن وعيادة الجلدية وعيادة القلب.

وذلك بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.