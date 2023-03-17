زعيم المسيحيين الديمقراطيين في ألمانيا يتوجه إلى إسرائيل الاثنين المقبل

يتوجه رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، فريدريش ميرتس، إلى إسرائيل يوم الاثنين المقبل.

وأعلنت الكتلة البرلمانية للحزب اليوم الجمعة في برلين أنه خلال الزيارة التي تستغرق يومين سيجري ميرتس محادثات يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضا لقاء مع زعيم المعارضة جاير لابيد وزيارة نصب "ياد فاشيم" لذكرى محرقة النازية (الهولوكوست) في القدس. ويرافق ميرتس خلال الزيارة وفد من نواب التحالف المسيحي، وهم أندريا ليندهولتس (الحزب المسيحي الديمقراطي) ودوروته بير (الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) ويورجن هارت (الحزب المسيحي الديمقراطي).

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس استقبل نتنياهو أمس الخميس في برلين. وأعرب شولتس عن قلقه إزاء الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، لكنه أكد في الوقت نفسه للبلاد استمرار تضامنه في القضايا الأمنية.

وتعتزم حكومة نتنياهو الدينية اليمينية المضي قدما في أجزاء من الإصلاح المثير للجدل في إجراء سريع المسار بحلول نهاية هذا الشهر. وتنص الإصلاحات، من بين أمور أخرى، على تمكين البرلمان الإسرائيلي من إلغاء قرارات للمحكمة العليا، ومنح الساسة نفوذا أكبر في تعيين القضاة.