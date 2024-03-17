السياسية الاشتراكية هويباخ أول عضو أصم ينضم إلى البرلمان الألماني

من المنتظر أن تصبح السياسية البافارية هايكه هويباخ أول عضو أصم ينضم إلى البرلمان الألماني خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن هويباخ (44 عاما) المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي ستحل في البرلمان محل زميلها في الحزب، النائب الحالي أولي جروتش الذي تم اختياره ليشغل منصب مفوض الحكومة الاتحادية للشرطة.

كانت هويباخ خاضت الانتخابات البرلمانية عام 2021 في دائرة اوجسبورج-لاند لكنها حصلت على نسبة تقل بشكل ضئيل عن النسبة المؤهلة لدخول البرلمان.

من جانبه، وصف رئيس الاتحاد الألماني للصم، هيلموت فوجل، اختيار هويباخ لدخول البرلمان الألماني بأنه "خطوة مهمة لمجتمع لغة الإشارة" في ألمانيا.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال فوجل أمس السبت إن تعيين هويباخ يحقق الأمل الذي يراود مجتمع الصم منذ فترة طويلة "بأن يكون هناك شخص أصم ممثلا في قلب الديمقراطية الألمانية".

وبدورها، قالت رئيسة البرلمان بيربل باس، وهي زميلة لهويباخ في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن هذه الخطوة تمثل "علامة قوية" على الاندماج.

وأضافت باس:"قامت إدارة البرلمان الألماني بالتحضير بشكل مكثف على مدار عدة أشهر لتمكين هايكه هويباخ من أداء واجبها بشكل كبير دون عوائق."