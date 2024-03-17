وزير الخارجية الإيطالي: مصر أساسي من محاولة التوصل لاتفاق يحمل السلام في غزة

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن مصر تعد جزءًا أساسيًا من محاولة التوصل لاتفاق يحمل السلام إلى قطاع غزّة.

وأعرب تاياني، عن الاقتناع بأن رئيسة وزراء بلاده جورجا ميلوني أبلت حسنا بزيارة مصر، وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير فعلت جيداً، بالإقدام على الخطوة ذاتها، وذلك قبيل ساعات من زيارة مرتقبة لزعماء أوروبيين لمصر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن تاياني قوله: "إفريقيا تريد حضورنا..استقرارها القارة ونموها أمران حاسمان، وقد أبلت حسنا ميلوني بالذهاب إلى مصر، وكذلك فون دير لاين".

وأضاف: «لقد استيقظت أوروبا أخيراً وبدأت تنظر إلى أفريقيا باهتمام أكبر، وتستثمر فيها».

كما شدد على الدور المصري في التوصل لإطلاق نار في قطاع غزة وإرساء عملية سلام، وقال: «كفانا وفيات من المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين.. الشعب الإيطالي يريد السلام الذي يمكن تحقيقه بفضل الوسطاء، ومصر دولة أساسية من وجهة النظر هذه إلى جانب قطر أيضاً".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة الجمهورية عقد قمة مصرية أوروبية تاريخية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستقبل بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما سيتم عقد اجتماع قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات.

وعلى رأس تلك الملفات العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.

كما ستناقش القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.