الأونروا: وصول المساعدات إلى غزة مسألة حياة أو موت

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)​​​​​​​، اليوم الأحد، من أن سكان غزة أصبحوا "على حافة المجاعة"، وشددت على أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحى "مسألة حياة أو موت".

وأكدت الأونروا، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، على "ضرورة أن تبقى قادرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان غزة بالمساعدات الملحة".

وأضافت الوكالة الأممية أن "تسليم المساعدات عن طريق البر هو السبيل الأكثر كفاءة وأمانًا"، وفقا لوكالة الأناضول.

وسلطت الضوء على أن "سكان غزة أصبحوا على حافة المجاعة، والوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحت مسألة حياة أو موت".​​​​​​​

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.