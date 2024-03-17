 اليوم.. بدء فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية في الأقصر - بوابة الشروق
الأحد 17 مارس 2024 6:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اليوم.. بدء فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية في الأقصر

أرشيفية
أرشيفية
محمد راشد
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 5:40 ص | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 5:40 ص

تستقبل ساحة أبو الحجاج في الأقصر اعتبارا من اليوم، الأحد، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الفترة من 7 حتى 16 رمضان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتتضمن الفعاليات يومي 7 و8 رمضان عروضا فنية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، ويشهد يوما 9 و10 رمضان عروضا لفرقة أسيوط للموسيقى العربية، إلى جانب عرض فني لفرقة آفاق للتخت الشرقي.

وفي يومي 11 و12 رمضان تقام عروض لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، بينما تقدم فرقة ملوي للفنون الشعبية عروضها يومي 13 و14 رمضان، فيما تقدم فرقة أسيوط عروضها يومي 15 و16 من الشهر نفسه.

كما تشهد الساحة عروضا فنية متنوعة تقدمها كلا من فرقة الأقصر للموسيقى العربية، والآلات الشعبية، والإنشاد الديني بالإضافة إلى فرقة الأقصر للفنون الشعبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك