تستقبل ساحة أبو الحجاج في الأقصر اعتبارا من اليوم، الأحد، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الفترة من 7 حتى 16 رمضان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتتضمن الفعاليات يومي 7 و8 رمضان عروضا فنية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، ويشهد يوما 9 و10 رمضان عروضا لفرقة أسيوط للموسيقى العربية، إلى جانب عرض فني لفرقة آفاق للتخت الشرقي.

وفي يومي 11 و12 رمضان تقام عروض لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، بينما تقدم فرقة ملوي للفنون الشعبية عروضها يومي 13 و14 رمضان، فيما تقدم فرقة أسيوط عروضها يومي 15 و16 من الشهر نفسه.

كما تشهد الساحة عروضا فنية متنوعة تقدمها كلا من فرقة الأقصر للموسيقى العربية، والآلات الشعبية، والإنشاد الديني بالإضافة إلى فرقة الأقصر للفنون الشعبية.