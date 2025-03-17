أكد نقيب الصحفيين الأسبق والمرشح مجددًا للمنصب، عبد المحسن سلامة، أن ترشحه لانتخابات نقابة الصحفيين يأتي بهدف خدمة الصحفيين والجمعية العمومية، دون النظر إلى أي انتماءات سياسية أو حزبية.

وقال سلامة، خلال زيارته لمقر "البوابة نيوز" ضمن جولاته الانتخابية: "إذا فزت بثقتكم، فسأكون نقيبًا لكل الصحفيين، وليس لتيار أو جماعة بعينها. أرفض تصنيف المرشحين وفقًا لانتماءاتهم، فالنقابة هي بيت لجميع الصحفيين وحصنهم المنيع، ويجب أن نضع الاعتبارات الحزبية جانبًا عند أبوابها".

وأشار إلى أنه في حال فوزه بالدورة الجديدة، سيعمل على تحقيق أكبر زيادة في بدل الصحفيين في تاريخ النقابة، مؤكدًا أن الزيادة في قيمة البدل لا تخضع لجدول زمني محدد، بل تعتمد على قدرة النقيب على التفاوض مع الدولة للحصول على حقوق الصحفيين.

كما أعلن سلامة أن الزيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا ستكون مساوية لأول مرة لقيمة زيادة المعاشات، لضمان تحسين أوضاع جميع الصحفيين، سواء كانوا في الخدمة أو على المعاش.