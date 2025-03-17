أصالة تثير الجدل في برنامج سعودي بتصريحاتها عن تناول الفسيخ قبل إحياء حفلاتها الغنائية

أثارت الفنانة أصالة نصري جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حلقة أمس من برنامج "على طاولة منى"، الذي تقدمه الشيف السعودية منى الموصلي على القناة الثقافية السعودية.

وخلال اللقاء، كشفت أصالة عن عادة غريبة تتبعها قبل حفلاتها الغنائية، حيث أكدت أنها تحرص على تناول الفسيخ والبصل الأخضر قبل أي حفلة بيوم واحد، معتبرة أن ذلك يساعدها في تدفئة صوتها، مشيرة إلى أنها جربت هذه العادة مئات المرات.

تصريحات أصالة أثارت موجة من التفاعل، خاصة على فيسبوك، حيث استغرب الكثيرون من اختيارها للفسيخ، وهو أكلة مصرية تقليدية معروفة برائحتها النفاذة، والتي غالبًا ما يتناولها المصريون في مناسبات محددة مثل شم النسيم.

ووصل الجدل إلى حد تساؤل بعض المتابعين عما إذا كانت أم كلثوم قد اعتمدت نفس العادة قبل حفلاتها، خاصة أن أصالة ذكرت في اللقاء أن كوكب الشرق كانت تفعل ذلك أيضًا.

يُذكر أن الشيف منى الموصلي حققت شهرة واسعة من خلال تقديمها برنامج "توب شيف" على مدار عدة مواسم، وكانت ضمن لجنة التحكيم إلى جانب الشيف المصري الصيني بوبي والشيف اللبناني مرون شديد. وفي برنامجها الجديد "على طاولة منى"، الذي بدأ عرضه مع حلول شهر رمضان، تستضيف الموصلي عددًا من النجوم للتعرف على عاداتهم الغذائية وأكلاتهم المفضلة وكيفية قضاء رمضان مع عائلاتهم.

ومن بين ضيوف البرنامج أحلام الإماراتية، وسمية الخشاب، ونيللي كريم، وشيماء سيف.