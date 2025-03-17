أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 895 ألفا و450 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 895 ألفا و450 فردا، بينهم 1210 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10 آلاف و344 دبابة، منها 19 دبابة أمس الأحد، و21 ألفا و489 مركبة قتالية مدرعة، و24 ألفا و598 نظام مدفعية، و1318 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1104 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و29 ألفا و467 طائرة مسيرة، و3121 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و40 ألفا و785 من المركبات وخزانات الوقود، و3778 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.