تصاعد التوتر: الحوثيون يحاصرون إسرائيل بحريًا وواشنطن ترد بغارات جوية

تعهدت الولايات المتحدة والمتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن بالتصعيد بعدما شنت الولايات المتحدة غارات جوية لردع المتمردين من مهاجمة السفن العسكرية والتجارية في واحدة من أكثر ممرات الشحن في العالم.

وقالت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون إن الضربات الأمريكية الليلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا، بينهم خمس نساء وطفلان، وإصابة نحو 100 شخص في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، بما في ذلك صعدة، معقل المتمردين على الحدود مع السعودية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لشبكة "سي بي إس" يوم الأحد "لن نسمح لهؤلاء الأشخاص بالتحكم في أي السفن يمكنها المرور وأيها لا يمكنها. ولذلك، فإن سؤالك هو، إلى متى ستستمر هذه (الغارات)؟ سيستمر الأمر حتى لا يكون لديهم القدرة على القيام بذلك"

وذكر أن هذه ليست ضربات انتقامية لمرة واحدة مثل تلك التي نفذتها إدارة بايدن بعد هجمات الحوثيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم السبت إنه أمر بشن سلسلة من الضربات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء ومعقل الحوثيين في صعدة، أقصى شمال البلاد التي تمزقها الحرب، متعهدا باستخدام "قوة مميتة ساحقة" حتى توقف جماعة الحوثي هجماتها على السفن في الممر البحري الحيوي.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء الأحد تنفيذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة طائرات أمريكية والقطع البحرية التابعة لها، شمالي البحر الأحمر، بـ 18 صاروخاً بالستيا ومجنحاً وطائرة مسيرة.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان"ردًا على العدوان نفذنا عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس هاري ترومان" وقطعها الحربية شمالي البحر الأحمر بـ18 صاروخاً بالستيا ومجنحاً وطائرة مسيّرة".

وأضاف "لن نتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردًا على العدوان على بلدنا ومستمرون في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي في منطقة العمليات المعلنة حتى إدخال المساعدات لغزة".

وشدد سريع بالقول "العدوان الأمريكي لن يزيد اليمن العزيز وشعبه الصامد المؤمن المجاهد إلا ثباتا وإيماناً وصمودا".

وأوضح سريع، أن هذه العملية "تأتي رداً على العدوان الأمريكي الذي استهدف عددا من المحافظات اليمنية بأكثر من 47 غارة جوية مخلفا عدد من المجازر واستشهاد وجرح العشرات من المدنيين".

وأفاد مسؤول أمريكي بأن الحوثين أطلقوا بالفعل طائرات مسيرة وصاروخا واحدا على الأقل ردا على الهجوم الأمريكي.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتقديم معلومات محدثة عن العمليات، إنه ابتداء من منتصف الليل تقريبًا بالتوقيت المحلي لليمن، أطلق الحوثيون 11 طائرة مسيرة وصاروخا واحدا على الأقل على مدار 12 ساعة تقريبا.

ولفت إلى أن مقاتلات سلاح الجو الأمريكي اعترضت عشر من الطائرات المسيرة واعترضت مقاتلة من طراز إف/إيه-18 تابعة للبحرية الأمريكية واحدة منها. وسقط الصاروخ في المياه بعيدا عن السفينة، ولم يقترب أي صاروخ من إصابة الحاملة أو السفن الحربية في مجموعتها الضاربة.

وفي البداية قال المسؤولون إنهم لم يكن لديهم معلومات عن إطلاق الحوثيين للصاروخ، لكن المسؤول قال إنهم تمكنوا من الحصول على معلومات محدثة.

ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان إلى "أقصى درجات ضبط النفس ووقف جميع الأنشطة العسكرية"، محذرا في الوقت نفسه من "المخاطر الجسيمة" على الوضع الإنساني المتردي في اليمن، أفقر دول العالم العربي.

جاءت هذه الغارات عقب أيام من إعلان جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب، وذلك بعد عدم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، وإعلان تعليق شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.