استقبل مركز سينما الحضارة بدار الأوبرا، الأحد، عددا من الفعاليات ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالسينما التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، برئاسة د. وليد قانوش، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الفضيل.

وتنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

وشهدت الليلة السادسة، حكاية جديدة من حكايات السيرة الهلالية التي يقدمها الفنان عزت القرشي على أنغام الربابة، استكمل خلالها قصة الزناتي خليفة، بعد أن قام بتعليق المشانق لأبي زيد الهلالي وأولاد شقيقته؛ لتسمع السفيرة عزيزة بالأمر من يونس فتقرر المساعدة وتتجه مسرعة إلى العلام الذي كان يحبها بشدة، وامتلأ قلبه بالفرح حينما أتت إليه، لكنه سرعان ما صدم عندما أخبرته قائلة: "ضيوفك سيشنقهم خليفة الآن!"،

فأمر رجاله بالركوب فورا إلى الميدان، وعندما وصلوا، كان المشهد مروعا المشنقة منصوبة، والجلادون يستعدون لتنفيذ الحكم، وتدخل العلام في اللحظة الأخيرة، وأمر بوقف الإعدام، واصطحب أبا زيد وأقرباءه إلى بيته، وأحسن ضيافتهم، وفي تلك الليلة أنشد أبو زيد أشعارا قوية، فاستحسن العلام كلماته وتأثر بها كثيرا، وعرض عليه أن يرافقه إلى احتفال كبير سيقام في المدينة، فوافق أبو زيد على الفور، وانطلقا معا، حتى وصلا إلى الميدان، ليجدا الخليفة جالسا في مكانه، يراقب كل شيء من بعيد.

فيا ترى، ماذا سيحدث في هذا الاحتفال؟ هل سيكون فخا جديدا أم بداية لتحول كبير في الأحداث؟

وأعقب ذلك استمرار الورش الفنية والأشغال اليدوية ومنها الخيامية، والديكوباچ، والطرق على النحاس، وتشكيلات بالورق، والخزف، والحصير، والكليم، والخرط العربي "الأرابيسك"، وإعادة التدوير، والخوص، والمنفذة من خلال الإدارات التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بإشراف مجموعة من المدربين والحرفيين المتخصصين، بجانب ورش الحكي والألعاب الشعبية لإدارة أطلس المأثورات الشعبية.

كما شهدت الفعاليات، استمرار توافد الرواد على المعرض المركزي نتاج الورش الفنية والحرفية، ومعرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال إدارة التسويق والمبيعات، والذي يتضمن كتبا متنوعة في مختلف السلاسل وكتب الأطفال ومجلات "قطر الندى" بأسعار مخفضة.

وأعدت هيئة قصور الثقافة، برنامجا مكثفا احتفالا بلیالي رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.