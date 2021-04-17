حنان مطاوع: شعرت بحفاوة كبيرة بسبب ردود الأفعال عن دوري في القاهرة كابول

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها شعرب بحفاوة كبيرة بسبب ردود الأفعال الإيجابية حول دورها في مسلسل «القاهرة كابول»، متوجهة بالشكر للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي والشارع.

وأعربت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، عن سعادتها بردود الفعل حول المسلسل منذ الحلقات الأولى منه، واصفة الشخصية التي تؤديها «ستظل الحلم والمنال لأنها صعبة المنال»، حسب تعبيرها.

وأوضحت أنها لا تظن أن اختيار المؤلف عبدالرحيم كمال لأسماء الأبطال جاء اعتباطًا، وإنما لكل اسم دلالة معينة، رافضة الإفصاح عن تفاصيل دورها ولكن الشخصية ستفاجئ الجمهور في الحلقات المقبلة.

وذكرت أنها لأول مرة تعمل مع الفنان خالد الصاوي، قائلة إنه شخص بشوش ويضيف بهجة على موقع التصوير بمجرد وصوله له.