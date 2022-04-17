بادجي يخرج من حسابات مدرب أميان لأسباب تأديبية

خرج أليو بادجي، لاعب النادي الأهلي المُعار لصفوف أميان الفرنسي من حسابات مدربه، وذلك لأسباب تأديبية، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وخرج بادجي المتألق هذا الموسم مع أميان من قائمة الفريق أمام فالنسيان، قبل أن يتواجد على مقاعد البدلاء في لقاء باستيا، كما استبعد من لقاء كان، رغم جاهزيته البدنية.

وذكر النادي في تصريح مقتضب نقله موقع le11hd: "بادجي جاهز من ناحية اللياقة البدنية، لكن كل الشروط لم تتحقق في استعداده للعب مباريات رفيعة المستوى".

من جهته، قال فيليب هينشبيرجر، المدير الفني لأميان: "لا أريد أن أتحدث عن بادجي. سوف تفهمون بأنفسكم. كان من المقرر أن يلعب، ولكن طالما لم يتواجد في قائمة المباراة، فهناك خطأ ما حدث.. إنه قرار تأديبي".

وعن موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل عن الفريق، قال هينشبيرجر: "عندما أخرج في الشمس في شهر يونيو، يمكنني احتساء كوكتيل بهدوء دون التفكير في الأمر. سيكون هذا موسم عدم الانضباط. ليس هذا فقط، ولكن هذا ما سأتذكره".

وكان المهاجم السنغالي بادجي انضم لصفوف أميان الفرنسي، قادمًا من الأهلي، في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية الشراء.