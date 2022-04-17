الشعباني يعلن تشكيل المصري لمباراة نهضة بركان بالكونفيدرالية

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أعلن الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني عن تشكيلة فريقه لمباراة نهضة بركان في ذهاب الدور ربع نهائى من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية النسخة 19 والمقرر إقامتها فى العاشرة مساءا على ستاد الجيش ببرج العرب .

وجاء التشكيل على النحو التالى

في حراسة المرمى: احمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي، هيثم العيوني، ياسر حمد، أحمد شديد

خط الوسط: محمد جريندو ، عمرو موسى، فريد شوقى ، الياس الجلاصى

خط الهجوم: حسن على ، عمرو مرعى

وعلى مقاعد البدلاء:

عصام ثروت، مصطفى سلطان، إسلام صلاح، أسامة الجزار، احمد حمودي، ايزي إيميكا، أحمد شوشة، محمد عنتر، اوستين أموتو