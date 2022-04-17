سول وواشنطن تبدآن تدريباتهما العسكرية الرئيسية هذا الأسبوع لتعزيز الموقف الدفاعي للحلفاء

قال مسؤولون عسكريون في العاصمة الكورية الجنوبية، سول، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستبدآن التدريبات العسكرية المشتركة الرئيسية لفصل الربيع هذا الأسبوع لتعزيز الموقف الدفاعي للحلفاء.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أنه من المقرر أن يبدأ تدريب مركز القيادة (CCPT) الذي يستمر لمدة 9 أيام باستخدام محاكاة الكمبيوتر غدا الإثنين ولا يشمل أي مناورات للقوات الميدانية.

وأضافت الهيئة أن التدريبات تأتي وسط تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية مع اختبار كوريا الشمالية لسلاح تكتيكي موجه جديد في عطلة نهاية الأسبوع، ومخاوف من أنها قد تقوم بأعمال استفزازية بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي لكوريا الشمالية في 25 أبريل الجاري.

وأشارت إلى أن التدريبات تهدف هذه المرة إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة للقوات الكورية الجنوبية والأمريكية وستكون بمثابة فرصة لتعزيز الموقف الدفاعي المشترك للحلفاء.