محافظ مطروح يوزع 53 وجبة إفطار على الأسر بجمعية رعاية الأيتام

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وزع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ٥٣ وجبة إفطار على أسر الأيتام بجمعية رعاية الأيتام ضمن ٦٠٠٠ وجبة إهداء من بنك الطعام، طوال شهر رمضان الكريم، وذلك أثناء استقبال مجلس الإدارة له.

وأهدى شعيب "عيدية" مالية للأطفال الأيتام، ووجه مجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة تمهيد ورصف طريق مدخل الجمعية، وتوجيه سيارة من المحافظة لنقل مساعدات بنك الطعام للجمعية، مقدما الشكر لجهود بنك الطعام ومشاركته المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح.

وتفقد منتجات ومشغولات الجمعية، مشيدا بجهود السيدات، مع التأكيد على تقديم كافة الدعم بما يساهم في توفير مصدر اقتصادي وحياة كريمة لهم.