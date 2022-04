ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة استوائية في الفلبين هذا العام إلى 172 شخصا على الأقل، فيما ما زال 110 أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

ومن بين الضحايا كان هناك 156 شخصا من مقاطعة ليتي الواقعة على بعد حوالي 600 كيلومتر جنوب شرق العاصمة مانيلا، حيث دمرت الانهيارات الأرضية المجتمعات المحلية في مدينة باي باي وبلدة أبو يوج، فيما لا يزال 104 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين في المنطقتين.

وفي مناطق متضررة أخرى، لقي 16 شخصا مصرعهم، معظمهم في فيضانات تسببت بها العاصفة الاستوائية "ميجي"، المعروفة محليا باسم "أجاتون"، التي اجتاحت البلاد في 10 أبريل.

وتضرر أكثر من مليوني شخص في 30 مقاطعة فلبينية من جراء العاصفة "ميجي"، التي أجبرت أكثر من 207500 ساكن على الفرار من منازلهم والبقاء في مراكز الإجلاء.

وقدرت الأضرار التي لحقت بالزراعة والمنازل والبنية التحتية العامة بأكثر من 257 مليون بيزو.

وصرّح مارك تمبال المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية، بأنّ جهود البحث عن المفقودين مستمرة، على الرغم من المخاوف بشأن سلامة رجال الإنقاذ في مناطق الانهيارات الأرضية.

وأضاف لمحطة إذاعة «دي زي بي بي» في مانيلا: «حتى الآن، لم توقف فرق البحث والإنقاذ عملياتها».





