مفتي الأردن يستنكر اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى:اعتداء على العقيدة الإسلامية



استنكر مفتي المملكة الأردنية الهاشمية عبد الكريم خصاونة، اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وتدنيسه.

وقال في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، اليوم الأحد، إنّ هذه الانتهاكات تشكل اعتداء على العقيدة الإسلامية.

ودعا الدول العربية إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الاعتداءات والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في المسجد الأقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع عيد الفصح الذي بدأ مساء الجمعة ويستمر أسبوعًا.

وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشروق»، إنّ قوات الاحتلال عملت على إفراغ الساحات واعتدت بالضرب على شبان فلسطينيين لتأمين عملية الاقتحام التي يشارك فيها أيضًا عدد كبير من المستوطنين.

وأضافت المصادر أنّ عددًا من الشباب الفلسطينيين تمكنوا من التحصن داخل المصلى القبلي، فيما سُمعت نداءات استغاثة توجه عبر مآذن المسجد.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق باب المغاربة بعد انتهاء فترة اقتحامات المستوطنين التي حددها الاحتلال، مع انتشار ملحوظ ومكثف لقوات الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى.