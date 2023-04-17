 بالفيديو.. شارموفرز وبيري يطرحون الأغنية الدعائية لفيلم رمسيس باريس - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شارموفرز وبيري يطرحون الأغنية الدعائية لفيلم رمسيس باريس


نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 11:41 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 11:41 م
طرح منذ قليل صناع فيلم "رمسيس باريس" الأغنية الدعائية الأولى للفيلم والتي يغنيها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية بالوطن العربي.

"رمسيس باريس"، من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري وميكس وماستر أليوت جيمس، ومعتز ماضي والشريك الرقمي محمد علام، كيوب ميوزك، وإنتاج ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسي aka Production، وإخراج أحمد خالد موسي.

ومن المقرر طرح العمل بدور العرض السينمائية في أول أيام عيد الفطر المبارك للجمهور.

فيلم رمسيس باريس من بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمود حافظ، محمد ثروت.


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