أكد الباحثون أن تناول الفاكهة والخضار هو الطريقة الأكثر أمانًا لمحاربة البشرة الباهتة والخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة على الجسم، ولذلك يجب أن يحتوي النظام الغذائي على أطعمة محملة مضادات الأكسدة والدهون الصحية والماء والعناصر الغذائية الأساسية، وتظهر نتيجة الاهتمام بصحة الجسم على البشرة، وذلك لأن الجلد هو الجزء الأول الذي يُظهر مشاكله الداخلية أو العكس.

ونشر موقع "هيلث لاين" مجموعة من المعلومات حول أفضل الأطعمة المضادة للشيخوخة لتغذية الجسم.

- الجرجير

يعمل الجرجير كمطهر داخلي للجلد ويزيد من الدورة الدموية وتوصيل المعادن لجميع خلايا الجسم، ما يؤدي إلى تعزيز أكسدة الجلد، وذلك لأنه مليء بفيتامينات A وC، وأكدت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في الجرجير قد تحييد الجذور الحرة الضارة، ما يساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

- الفلفل الأحمر

يحتوي الفلفل الأحمر على الكاروتينات، وهي أصباغ نباتية مسئولة عن الألوان الزاهية الأحمر والأصفر والبرتقالي التي تراها في العديد من الفواكه والخضروات، وتحتوي هذه الكاروتينات على مجموعة متنوعة من الخصائص المضادة للالتهابات، والتي تساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس والتلوث والسموم البيئية.

- البابايا

تساعد المجموعة الواسعة من مضادات الأكسدة الموجودة في البابايا على محاربة أضرار الجذور الحرة، وقد تؤخر ظهور علامات الشيخوخة وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتحتوي البابايا أيضًا على إنزيم يسمى غراء، والذي يوفر فوائد إضافية لمكافحة الشيخوخة من خلال العمل كأحد أفضل العوامل الطبيعية المضادة للالتهابات.

- العنب البري

يحتوي التوت البري على الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن أشعة الشمس والتوتر والتلوث، وذلك عن طريق تخفيف الاستجابة الالتهابية ومنع فقدان الكولاجين.

- البروكلي

البروكلي هو مضاد للالتهابات ومضاد للشيخوخة، وذلك لأنه يحتوي على الفيتامينات C وK، مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، الفيبر، حمض الفوليك، لوتين، الكالسيوم.

- السبانخ

تحتوي السبانخ على الكثير من فيتامين C الذي يساعد في إنتاج الكولاجين للحفاظ على بشرة ناعمة وسلسة، وتحتوي أيضا على فيتامين "أ" الذي يوفره قد يعزز الشعر القوي اللامع، في حين أن فيتامين "ك" قد ثبت أنه مصدر موثوق للمساعدة في تقليل الالتهاب في الخلايا.

- المكسرات

تعد العديد من المكسرات "خاصة اللوز" مصدرًا رائعًا لفيتامين E، والذي قد يساعد في إصلاح أنسجة الجلد، والحفاظ على رطوبة الجلد، وحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

- الأفوكادو

الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية المقاومة للالتهابات والتي تعزز نعومة البشرة ونضارتها، كما أنها تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية التي قد تمنع الآثار السلبية للشيخوخة، ويمكن أن يساعد المحتوى العالي من فيتامين "أ" في الأفوكادو على التخلص من خلايا الجلد الميتة، مما يترك لنا بشرة رائعة ومتوهجة، وقد يساعد محتواها من الكاروتين أيضًا في منع السموم والأضرار الناجمة عن أشعة الشمس، كما تساعد أيضًا في الحماية من سرطانات الجلد.

- البطاطا الحلوة

يأتي اللون البرتقالي للبطاطا الحلوة من أحد أهم مضادات الأكسدة التي تسمى بيتا كاروتين والتي يتم تحويلها إلى فيتامين "أ"، حيث يساعد مصدر فيتامين "أ" على استعادة مرونة الجلد وتعزيز تجدد خلايا الجلد ويساهم في النهاية في الحصول على بشرة ناعمة وشابة.

- بذور الرمان

يحتوي الرمان على نسبة عالية من فيتامين C ومجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد على الحماية من أضرار الجذور الحرة ويقلل من مستويات الالتهاب.