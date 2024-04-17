كوريا الجنوبية تعتزم تقديم 100 ألف طن من الأرز لـ11 دولة

أعلنت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن سول قامت بشحن أول كمية من الأرز لهذا العام للدول التي تعاني من نقص الأغذية، حيث تسعى لشحن 100 ألف طن من الأرز إلى 11 دولة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الزراعة والأغذية و الشؤون الريفية القول إن عملية الشحن تمت في مدينة جونسان، على بعد 178 كيلومترا جنوب سول، حيث تم شحن 15 ألف طن من الأرز إلى بنجلاديش من أجل لاجئي الروهينجا.

وتأتي هذه الشحنة في أعقاب قرار كوريا الجنوبية مضاعفة تبرعاتها ابتداء من عام 2024، التي كانت تبلغ في السابق 50 ألف طن منذ الانضمام اتفاقية المعونات الغذائية 2018.

وتعتزم كوريا الجنوبية استكمال شحن بقية شحنات الأرز بحلول نهاية يونيو المقبل، حيث من المقرر أن يصل الأرز إلى ثمان دول أفريقية بالإضافة إلى أفغانستان واليمن.