شولتس: توجه محتمل نحو تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بوجود توجه محتمل نحو تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وهو ما تطالب به إسرائيل.

وعلى هامش قمة الاتحاد الأوروبي، أشار شولتس في بروكسل مساء اليوم الأربعاء إلى وجود حكم قضائي بخصوص نشاطات هذه المنظمة، ورأى أن هذا قد يكون مجرد نقطة انطلاق نحو تصنيف الحرس الثوري، وصرح بأن الاتحاد الأوروبي يجري حاليا فحصا قانونيا بخصوص هذا الموضوع.

يذكر أن إسرائيل تطالب منذ فترة طويلة بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وهو المطلب الذي أكدته مرة أخرى بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة مطلع الأسبوع الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي رد في الماضي بأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية غير ممكن في الوقت الحالي لأن هذه الخطوة تتطلب قرارا من محكمة وطنية أو صدور أمر حظر من سلطة إدارية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا كانت أصدرت في ديسمبر الماضي حكما على خلفية محاولة شن هجوم على كنيس يهودي في مدينة بوخوم، وهو الأمر الذي ربما يشير إليه شولتس في تصريحاته الحالية. كانت المحكمة أصدرت في ذلك الوقت حكما بالسجن لمدة عامين وتسعة شهور على ألماني من أصل إيراني لإدانته بالتخطيط لإضرام حريق عمد.

وأوضح شولتس في تصريحاته أن التصنيف سيكون مجرد خطوة رمزية على أية حال مضيفا أن هناك بالفعل عقوبات مفروضة على الحرس الثوري، سيكون التصنيف بمثابة "حياكة ثوب ثلاث مرات".

ووجه شولتس نداء مساء اليوم إلى إسرائيل لعدم الرد على الهجوم الإيراني بشن هجوم كبير على إيران وقال إنه ينبغي لإسرائيل بدلا من شن هذا الهجوم أن تعزز موقفها في المنطقة برمتها مستفيدة في ذلك من نجاحها في صد الهجوم الإيراني.