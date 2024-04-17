نقابة الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل اعتقلت نحو 100 صحفي منذ بداية الحرب في غزة

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين،الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 100 صحفي فلسطيني، من بينهم 10 صحفيات، منذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وتحدث بيان للجنة الحريات التابعة للنقابة عن أن "شراسة الاستهداف بالاعتقال كانت في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي حين اعتقل الاحتلال نحو 50 من الصحفيين بشكل تعسفي، فيما لا يزال نحو 40 صحفيا في سجون الاحتلال، من بينهم 4 صحفيات".

وأضاف البيان أن معظم الصحفيين "تعرضوا للضرب لحظة الاعتقال، ورغم وجود حالات مرضية بينهم، لم يتلقوا أي نوع من العلاج والمتابعة الصحية، ما يهدد حياتهم بالخطر خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها جموع المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال التي تشهد الضرب والإهانة والتهديد والحرمان من أبسط الحقوق بزيارات الأهل والمحامين، وكذلك منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، في مخالفة واضحة لمواثيق جنيف وكل الأعراف الدولية".

ولفت البيان إلى وجود نحو 13 من الصحفيين في السجون الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر الماضي، وأن معظم المعتقلين الصحفيين، "جرى تحويلهم للاعتقال الإداري والبعض الآخر لا زال موقوفا في انتظار محاكم عسكرية".

وحذّر البيان من "المصير المجهول للعديد من الزملاء الصحفيين المعتقلين من قطاع غزة في اختفاء قسري وتهديد حقيقي لحياتهم كما هو حال العديد منهم مثل نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد وعماد الافرنجي ومحمد عرب، المقطوعة أخبارهم تماما".

وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس التنفيذي لليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل مع الجهات ذات الصلة كافة، "لوقف هذه الجريمة بحق المعتقلين والمعتقلات من الصحفيين في سجون الاحتلال".