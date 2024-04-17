جماعة الحوثي تعلن مقتل 8 من عناصرها خلال 24 ساعة في مواجهات مع الجيش

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مقتل 8 من عناصرها في مواجهات مع قوات الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا، وذلك خلال 24 ساعة.

وذكرت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، اليوم الأربعاء، أنه تم في العاصمة صنعاء تشييع "الرائد عبدالكريم علي صالح عايض، والرائد حميد عبد القادر يحيى عبد الله العائزي، والنقيب وليد ناصر يحيى عبد الله العائزي، والملازم ثاني عبد الله ناصر يحيى عبد الله العائزي".

وأضافت "سبأ"، أن الأربعة قتلوا وهم يؤدون واجبهم في جبهات الدفاع عن الوطن، في إشارة إلى مواجهات مع قوات الجيش التابع للحكومة.

ولم تتطرق الوسيلة الحوثية إلى تفاصيل بشأن مكان وملابسات مقتلهم.

وكانت الجماعة، أعلنت مساء الثلاثاء، مقتل 4 من عناصرها، ما يرفع الحصيلة خلال 24 ساعة إلى ثمانية مقاتلين.

ويأتي ذلك مع عودة التصعيد العسكري في عدد من جبهات اليمن، وسط تحذيرات من تأثيرات ذلك على الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تحقيق حل دائم وسلام شامل في البلاد.