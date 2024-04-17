 غادة عبد الرازق: معنديش استقرار نفسي في حياتي.. أنا ست بتعامل مريضة من 35 سنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غادة عبد الرازق: معنديش استقرار نفسي في حياتي.. أنا ست بتعامل مريضة من 35 سنة

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 5:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 5:08 ص

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن معاناتها من عدم الاستقرار النفسي والعاطفي في حياتها، ‏قائلة: «أنا معنديش استقرار نفسي، أنا ست بتعامل مريضة من 35 سنة، مينفعش حد يقولي ‏استقرارك النفسي؛ لأني معنديش لا استقرار نفسي ولا عاطفي ولا أي استقرار». ‏


وأوضحت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏ON E‏» مساء الثلاثاء، أن رغبتها في النجاح قد تسببت في حرمانها من الكثير من الأمور ‏الأخرى المهمة في الحياة، مثل الاستقرار العاطفي وتكوين أسرة. ‏


واعترفت أنها تشعر بالحسد على حياة الآخرين الذين يتمتعون بالاستقرار، قائلة: «إحنا أول ما ‏بنمثل بتكون رغبتنا النجاح والشهرة والماديات، كل دول بتوصلهم عن طريق واحد، الطريق ده ‏أخذ مني حاجات ثانية كثيرة أوي قصادها، بشوفها في ناس ثانيين بحسدهم عليها، بحسدهم طبعا ‏على الاستقرار والبيت والزوج والأطفال، كل حاجة». ‏


واعترفت أنها تكره الشعور بالكسر وتخشى الشماتة من الآخرين وذلك بالابتعاد عن الأضواء في ‏أوقات الضعف، قائلة: «أنا لما بتكسر محبش حد يشمت فيَ، أنا عموما ست بيتونية جدًا مختفية ‏طول الوقت، لكن في لحظة الانكسار بختفي أكثر». ‏


وأوضحت أن الكثير من الأشياء يمكن أن تكسرها، مثل الجميع جميع البشر، متابعة: «بتكسر من ‏حاجات كثير زي كل البني أدمين، فشل في الشغل يكسرني أعداء ممكن يحاربوني، حاجة تمس ‏بنتي أو أهلي، حاجة تشوه سمعتي، خيانة، أزمة مادية؛ كل حاجة ممكن تكسرني». ‏


وأضافت أنها تتعرض لأزمات مادية مثل أي إنسان آخر؛ بسبب كثرة مسئوليتها، معقبة: ‏‏«بتعرض لأزمات مادية زي باقي الناس لأني التزاماتي كبيرة آوي، ربنا بيدي كل بني آدم على قد ‏التزاماته، ولما بفشل في عملي بيأثر على التزاماتي».‏

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