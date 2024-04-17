كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن معاناتها من عدم الاستقرار النفسي والعاطفي في حياتها، قائلة: «أنا معنديش استقرار نفسي، أنا ست بتعامل مريضة من 35 سنة، مينفعش حد يقولي استقرارك النفسي؛ لأني معنديش لا استقرار نفسي ولا عاطفي ولا أي استقرار».
وأوضحت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أن رغبتها في النجاح قد تسببت في حرمانها من الكثير من الأمور الأخرى المهمة في الحياة، مثل الاستقرار العاطفي وتكوين أسرة.
واعترفت أنها تشعر بالحسد على حياة الآخرين الذين يتمتعون بالاستقرار، قائلة: «إحنا أول ما بنمثل بتكون رغبتنا النجاح والشهرة والماديات، كل دول بتوصلهم عن طريق واحد، الطريق ده أخذ مني حاجات ثانية كثيرة أوي قصادها، بشوفها في ناس ثانيين بحسدهم عليها، بحسدهم طبعا على الاستقرار والبيت والزوج والأطفال، كل حاجة».
واعترفت أنها تكره الشعور بالكسر وتخشى الشماتة من الآخرين وذلك بالابتعاد عن الأضواء في أوقات الضعف، قائلة: «أنا لما بتكسر محبش حد يشمت فيَ، أنا عموما ست بيتونية جدًا مختفية طول الوقت، لكن في لحظة الانكسار بختفي أكثر».
وأوضحت أن الكثير من الأشياء يمكن أن تكسرها، مثل الجميع جميع البشر، متابعة: «بتكسر من حاجات كثير زي كل البني أدمين، فشل في الشغل يكسرني أعداء ممكن يحاربوني، حاجة تمس بنتي أو أهلي، حاجة تشوه سمعتي، خيانة، أزمة مادية؛ كل حاجة ممكن تكسرني».
وأضافت أنها تتعرض لأزمات مادية مثل أي إنسان آخر؛ بسبب كثرة مسئوليتها، معقبة: «بتعرض لأزمات مادية زي باقي الناس لأني التزاماتي كبيرة آوي، ربنا بيدي كل بني آدم على قد التزاماته، ولما بفشل في عملي بيأثر على التزاماتي».