إبراهيم سعيد لـ كولر: بلاش عناد وأزمات مع لاعبي الأهلي

قال إبراهيم سعيد، نجم كرة القدم المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لابد أن يكون في كامل تركيزه خلال الفترة المقبلة بعد خسارة الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أضاف إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع على قناة "النهار":" مارسيل كولر تغير كثيرًا عن الفترة السابقة، وأنا أقول له أنه لابد أن يعود كما كان، وأن يكون في كامل تركيزه خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة مباراة الزمالك في الدوري".

أضاف: "أقول له بلاش عناد وبلاش أزمات مع اللاعبين خلال الفترة الحالية".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تعرض للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام غريمه الزمالك، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الإثنين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.