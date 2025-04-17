رئيس الوزراء العراقي يلتقي الشرع في الدوحة بحضور أمير قطر

كشف مصدر مسئول مقرب من الحكومة العراقية، عن زيارة سريعة أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى قطر، التقى خلالها بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللقاء الثلاثي جاء بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا، حيث أكد رئيس الوزراء أن العراق يراقب عن كثب التطورات الحاصلة في هذا البلد الجار، والتواجد العسكري للكيان الغاصب على أرضه".

وأوضح المصدر أن السوداني جدد التأكيد على "موقف العراق الثابت والمبدئي الذي يدعو إلى عملية سياسية شاملة وحماية المكوّنات والتنوّع الاجتماعي والديني والوطني في سوريا، وحماية المقدّسات وبيوت الله وأماكن العبادة، لكل المجموعات السكانية التي يتشكل منها الشعب السوري الشقيق، واحترام حقوق الإنسان خصوصًا بعد الأحداث التي حصلت مع الطائفة العلوية هناك".

وكشف المصدر عن أن السوداني أشار، خلال اللقاء، إلى أن "العراق يؤكد على أهمية أن تتخذ الحكومة السورية الجديدة خطوات عملية وجادة في محاربة داعش الإرهابي".

وأوضح السوداني أن "التقدم في هذه الملفات وبشكل ملموس يمكن أن يساعد في بناء علاقات مُتنامية، وإيجاد آليات تعاون تصب في المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان السوداني قد أعلن أمس، عن توجيه دعوة رسمية إلى الشرع لحضور القمة العربية في بغداد، المقرر انعقادها الشهر المقبل.

وقال السوداني خلال منتدى السليمانية إن العراق يطمح إلى تفعيل دوره العربي والإقليمي من خلال استضافة القمة العربية في 17 مايو المقبل.