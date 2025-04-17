مصدر بالتنمية المحلية: الوزيرة تقرر نقل سكرتير عام سوهاج السابق للعمل في منصب إداري بمحافظة أسيوط

الجندي: منصب وزير التنمية المحلية لا يملك قرار إقالة السكرتير العام المحافظ

خبير تنمية حضارية: السكرتير العام للمحافظ بعد إقالته نال عقوبته عقب تجاوزه لدوره ومنصبه أمام الرأي العام

قال مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، إن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية أصدرت قرارا بنقل اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام سوهاج السابق للعمل في منصب إداري بمحافظة أسيوط.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ" الشروق"، أن محافظ أسيوط، اللواء هشام أبو النصر، قام بدوره بتعيينه مديرا عام لمنظومة المواقف للمحافظة، نافيا ما تم تداوله بشأن بشأن تعيين اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام سوهاج السابق مستشاراً فنياً للمحافظ لشئون محافظة أسيوط.

من جهته، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي، إن منصب وزير التنمية المحلية، لا يملك إقالة سكرتير عام محافظة، كونه يعد على درجة وكيل وزارة أو وكيل أول وزارة وفقا للقانون، ولكن صاحب قرار الإقالة هو رئيس مجلس الوزراء لتلك الدرجات، ولكن دور وزير التنمية المحلية يقتصر على نقله من مكان لمكان.

وأضاف الجندي لـ" الشروق"، أن منصب وزير التنمية المحلية يملك التحقيق مع المسؤول أمام الجهات القانونية المعنية، موضحا أن السكرتير العام الذي تم إقالته كان يعمل سكرتير عام مساعد في محافظة أسيوط، وبعد ذلك تم نقله للعمل كسكرتير عام مساعد في محافظة سوهاج، ثم تم تصعيده للعمل كسكرتير عام لمحافظة سوهاج، وصولا حاليا إلى نقله للعمل مديرا لمنظومة المواقف في محافظة أسيوط كنوع من العقاب بعد إخلاله بدوره كمسؤول، على خلفية المشاجرة التي حدثت بينه وبين نائب محافظ سوهاج أمام المحافظ وأمام جمع من المواطنين.

وبدروه، قال الدكتور الحسيني حسان، خبير التنمية الحضارية، إن قرار وزيرة التنمية المحلية بإقالة السكرتير العام لمحافظة سوهاج على خلفية المشاجرة التي حدثت بينه وبين نائب المحافظ ونقله للعمل كمنصب إداري في محافظة أسيوط، بمثابة عقوبة لتجاوزه أمام المحافظ وعدد من الجمهور عقب افتتاح أحد المساجد بمنطقة الكوامل.

وأضاف حسان لـ" الشروق"، أن توليه مسؤولية الإشراف على منظومة المواقف في محافظة أسيوط، وإقالته من منصبه كسكرتير عام بعد فشله في منصبه، يعد بمثابة حماية الدولة لقرارتها، وبالتالي ما حدث من إقالة ثم نقل للسكرتير العام لا يشوبه أي عوار بالنسبة للجهاز الإداري للدولة، ولكن إذ كان القرار يتضمن فصل السكرتير العام كان سيمتثل أمام القضاء الإداري، وإذ وجد الأخير أنه غير مخطئ سيتم إعادة بقرار من المحكمة الإدارية المختصة.

وكانت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أصدرت قرارا يوم الجمعة الماضية، بإقالة السكرتير العا لمحافظة سوهاج، استنادًا إلى مذكرة تقدم بها محافظ سوهاج عبدالفتاح سراج، حول المشادة التي وقعت بين نائب المحافظ والسكرتير العام خلال افتتاح مسجد "الكوامل".