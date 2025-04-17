تكريم سماء إبراهيم في حفل ختام مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

كرم الدكتور أشرف زكي، الذي تحمل الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة اسمه، والدكتورة غادة جبارة رئيس المهرجان ورئيس أكاديمية الفنون، والمخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان، الفنانة سماء إبراهيم في حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، وذلك على مسرح سيد درويش بالهرم.

كما تم تكريم أيضا الفنانين طه دسوقي، وعصام عمر خلال حفل الختام.

يذكر أن حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، دورة الفنان أشرف زكي، والذي أقيم في الفترة من 6 إلى 15 أبريل الجاري، برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس المهرجان ورئيس أكاديمية الفنون، ويدير المهرجان المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي مدير مسرح نهاد صليحة، بفيلم عن مسيرة الدكتورة غادة جبارة رئيس المهرجان ورئيس أكاديمية الفنون، وعقب الفيلم تم عرض فيلم يستعرض فاعليات الدورة الأولى من المهرجان.

وقدم حفل الختام الفنانين أحمد ماجد، ومصطفى عماد، وريم المصري.

وتنافس على مدار 10 أيام، 11 عرضًا في مسابقة العلبة الإيطالي وهي: "الجريمة والعقاب ومع الشغل والجواز وليالينا والشك، وثلاثة مقاعد في القطار الأخير وحتى يطير الدخان والبؤساء، والمفتاح وأحفاد دافنشي والطاحونة الحمراء، وحكاية من الذاكرة".

كما تنافس 10 عروض في مسابقة الفضاءات غير التقليدية وهي: "مباراة القمة وفريق الكابتن يحيى الناشد، وجدول الضرب ومسافر ليل والضيف وحلم ليلى، ويوميات ممثل مهزوم والطائر الأزرق والزائر ودمي من ورق".