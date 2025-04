يعود مهرجان كايروترونيكا في نسخته الرابعة لعام 2025 بعد غياب منذ عام 2021، ليقدّم تجربة فنية مميزة ابتداء من الثلاثاء المقبل ويستمر حتى 28 إبريل الجاري، تحت عنوان “تجاوز الطبيعة” (Out-Natured)، ويطرح من خلالها حوارًا نقديًا ومعاصرًا حول العلاقة المعقدة مع التكنولوجيا والطبيعة والمجتمع. لا يقتصر هذا الموضوع على كونه فكرة فنية، بل يعكس واقعًا نعيشه اليوم، حيث تزداد التحديات البيئية والاجتماعية، وتتطلب إعادة التفكير في أنماط التقدم والتطور التي اعتدنا عليها.

تدور هذه النسخة من المهرجان حول مفاهيم مثل الاستدامة، والتوازن البيئي، والعدالة، من خلال أعمال فنية تسلّط الضوء على التغيّرات السريعة التي يشهدها العالم، وخصوصًا في مناطق مثل الشرق الأوسط والجنوب العالمي.

يهدف المهرجان إلى إعادة تقييم العلاقة بالتكنولوجيا والطبيعة، ويدعو إلى تخيُّل مستقبل تشترك فيه الفنون والتكنولوجيا في بناء حلول أكثر وعيًا وشمولًا وإنسانية.

يشارك في المهرجان أكثر من خمسين فنانًا من مصر،النمسا، كندا، كولومبيا، التشيك، فرنسا، ألمانيا، الهند، إيطاليا، اليابان، الكويت، هولندا، السعودية، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وتتنوع الأعمال المعروضة بين تجارب الواقع الافتراضي، ومنحوتات تفاعلية، وألعاب، وفيديوهات فنية، وتركيبات صوتية، لتقدّم للجمهور تجربة فنية متعددة الحواس تدمج بين الإبداع الفني والتقنية المعاصرة.

تُعرض الأعمال الفنية هذا العام في ثلاثة من أبرز مساحات العرض بالتعاون مع شركة الإسماعيلية و هم الهنجر، الفاكتوري، والجراج، بينما تُقام النقاشات المفتوحة في ساحة روابط للفنون بوسط البلد، وتُقام ورش العمل الفنية في كل من أرض (ARD) ومدرار للفن المعاصر.

يرافق البرنامج الفني الأساسي سلسلة من الحوارات بالإضافة إلى 4 ورش عمل تجمع فنانين وباحثين ومجتمعات محلية في حوارات نقدية حول العلاقة بين الفن والتكنولوجيا والبيئة.

تشهد هذه الدورة أيضا تعاونات دولية مميزة، من بينها شراكة مع مختبر The Space Between Us Lab في كندا، والذي يشارك من خلاله خمسة فنانين، بالإضافة إلى شراكة مع Diriyah Art Futures من السعودية، حيث تُعرض أربعة مشاريع فنية ضمن البرنامج الرسمي.

كما يقدم المهرجان مشروعًا مشتركًا بين Center for Genomic Gastronomy والباحثة المصرية هالة بركات، لتقديم النسخة المصرية من العمل الفني Mock Wild. يتضمن هذا المشروع تركيبًا فنيًا طوال أيام المهرجان، إلى جانب فعالية تذوّق فريدة تُقام مرة واحدة فقط، حيث يعيش الجمهور تجربة طهوية خيالية تستكشف مفاهيم المستقبل والطبيعة والأكل المستدام.

يذكر ان مهرجان كايروترونيكا تأسس في عام 2016، وسرعان ما أصبح منصة رائدة في المنطقة لدعم الفنون الإلكترونية وفنون الوسائط الجديدة. يوفّر المهرجان، إلى جانب فعالياته التي تُقام كل عامين، عددًا من الأنشطة مثل الإقامات الفنية، وبرامج الزمالة، ويدعم الممارسات الفنية القائمة على البحث، ويخلق بيئة خصبة لتبادل الأفكار بين الفن والعلم والتكنولوجيا.