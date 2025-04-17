كييف تعلن إسقاط 25 من أصل 75 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 25 من أصل 75 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم تم إطلاقهما من منطقة روستوف، وثلاثة صواريخ موجهة أرض-جو من طراز إس-300/400 تم إطلاقها من منطقة لوجانسك المحتلة مؤقتا، و75 طائرة مسيرة طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من منطقتي كورسك وميلروفو الروسيتين، وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 10:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت القوات الأوكرانية 25 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، فوق شرق وشمال ووسط وجنوب أوكرانيا."

وأضاف البيان أن 30 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار دون التسبب في وقوع أي أضرار.

وأفاد البيان بوقوع خسائر في مناطق دونيتسك، وخاركيف، وسومي، ودنيبروبيتروفسك نتيجة للهجوم الروسي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 71 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 71 طائراة مسيرة أوكرانية، منها 49 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 فوق أراضي مقاطعة ريازان "، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت "4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة تولا".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.